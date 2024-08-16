Медсестра из Химок купила собственное жилье по программе «Соципотека»

Участие в программе «Социальная ипотека» помогло медицинской сестре из городского округа Химки Дилнозе Саторовой приобрести 3-комнатную квартиру для своей семьи. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Дилноза Саторова работает в ГБУЗ МО «Химкинская больница». По словам обладательницы сертификата, медицину она выбрала по совету сестры.

«Моя сестра работает врачом. Это она меня направила. Профессия мне очень нравится — помогать людям, видеть их благодарность, быть полезной. Я чувствую, как люди в нас нуждаются. Не только в медицинской помощи. Пациентам очень нужны добрые слова, моральная поддержка», — говорит она.

Супруги Саторовы с двумя детьми жили в съемной квартире. Получив от руководства больницы предложение принять участие в жилищной программе региона, Дилноза подала документы.

«Нам удалось приобрести «трешку» на вторичном рынке. Просторная квартира, хороший район. Сейчас доделаем небольшой ремонт и будем переезжать. Определиться с жильем получилось очень вовремя — у нас с мужем в этом году родился второй ребенок», — рассказывает она.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

В 2024 году в Подмосковье будет выдано 295 свидетельств участникам программы «Социальная ипотека». Из них 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 учителям, 57 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.