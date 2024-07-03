Медработник купила квартиру в Подмосковье по «Социальной ипотеке»

Ольга Архангельская работает на Химкинской подстанции ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи». Ее стаж подходит к 25 годам. Обладательница сертификата рассказала, что получила его, как будто «успела в последний вагон».

«Раньше в программе можно было участвовать только до 45 лет, и я не проходила по возрасту. На одной из ночных смен мы разговорились с коллегами. Они рассказали, что планку подняли до 50 лет. То есть, мне оставалось 3 месяца. Сразу же утром я поехала не домой, а в отдел кадров и подала документы. Все одобрили буквально за 1,5 месяца», — поделилась Ольга.

Переезд тоже сложился в рекордные сроки. Ольга выбрала «однушку». По ее словам, вдобавок к готовому ремонту, бывшая хозяйка частично оставила в квартире мебель и технику.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.