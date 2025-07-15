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Медкабинет отремонтируют в школе «Лесные озера» в Солнечногорске

Ремонтные работы начались в медицинском кабинете школы «Лесные озера», расположенной в деревне Новая городского округа Солнечногорск. Родители учащихся получили возможность ознакомиться с ходом работ и узнать подробности предстоящих изменений, сообщает пресс-служба администрации округа.

Подрядная организация выполнит целый комплекс мероприятий, направленных на улучшение состояния помещения. Среди запланированных работ: электромонтажные работы, грунтовка и покраска потолков, армирование и стяжка полов, замена деревянных перегородок на газобетонные конструкции, штукатурка стен, укладка керамической плитки, обновление дверных проемов.

«Со стороны администрации городского округа строго контролируем качество и сроки выполнения ремонта. Мы уделяем особое внимание созданию комфортных условий для детей, обеспечивая высокий уровень предоставления медицинских услуг в школах», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Во время экскурсии родители активно делились своими пожеланиями относительно обустройства медкабинета.

Завершение всех ремонтных работ запланировано до начала учебного года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.