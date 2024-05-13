Мать с 3 детьми из Подмосковья приобрела квартиру благодаря программе «Жилище»

Переехать от родителей в собственную квартиру маме с тремя детьми из Сергиево-Посадского округа удалось благодаря подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Старшей дочери Алены Власовой 11 лет, двойняшкам Майе и Софии по 4 года. По словам мамы, в семье подрастает серьезный защитник.

«Все у нас как положено каждый день. Любим гулять, играть, рисовать, песни петь. Майя собирается ходить в бассейн. А вот одна из двойняшек то хочет борьбой заниматься, то подтягиваться, то купите ей гири, то перчатки. Или говорит, что на танцы пойдет», — рассказывает она.

Алена с дочками жили вместе с ее родителями. О региональной подпрограмме Власовой рассказала ее знакомая и она решила подать документы.

«Сразу искали квартиру на вторичном рынке с ремонтом. Рассматривали и трешки, и двушки. Все-таки выбрали двухкомнатную. Хороший этаж — третий. В целом очень нравится район. Он и тихий, и спокойный, рядом школа и детсад», — говорит Алена.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.