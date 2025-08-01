Масштабные работы проводятся в 169 многоквартирных домах Серпухова

В рамках реализации региональной программы капитального ремонта в 169 многоквартирных домах городского округа Серпухов проводятся масштабные работы. С целью контроля за ходом выполнения работ были проинспектированы объекты по адресам: ул. Калинина, дома № 28, 26/36, 27А, 27Б, 34/27, 32 и 30. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На данных объектах проведены работы по обновлению отмосток, фасадов и кровель зданий. Реконструкция осуществлялась подрядной организацией, привлеченной фондом капитального ремонта Московской области.

Глава городского округа Серпухов совместно с депутатом Мособлдумы Татьяной Карзубовой, депутатами совета депутатов городского округа Серпухов Мариной Беловой и Александром Булатовым был проведен осмотр домов.

По результатам обсуждения управляющей компании поручено устранить выявленные недостатки в течение следующей недели.

В рамках выездного совещания также был поднят вопрос о сносе старых зданий-хранилищ, расположенных в непосредственной близости от жилых домов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту России Владимиру Путину, что в течение ближайших 5 лет в регионе модернизация ЖКХ коснется 60% населения.

«Что касается модернизации ЖКХ, а именно теплоснабжения, водоснабжения, то у нас отдельная большая программа, смысл которой за 5 лет радикально модернизировать и сети, и котельные. Это коснется порядка 60% населения», — подчеркнул Воробьев.