Мария Багреева: в Москве доля свободных офисов снизилась до минимума с 2018 года

В столице доля вакантных офисных площадей уже второй год подряд снижается из-за растущего спроса со стороны бизнеса. По состоянию на конец III квартала текущего года она составляет минимальное с 2018 года значение — 5,3%. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Она уточнила, что в Москве увеличивается деловая активность, а компании при этом увеличивают присутствие сотрудников в офисах и сокращают дистанционные форматы работы.

«Под влиянием растущего спроса доля свободных площадей в Москве продолжает снижаться. На конец третьего квартала 2024 года уровень вакантности в целом достиг 5,3%, сократившись на 3,1 процентных пункта по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Сильнее всего уменьшилась доля свободных помещений класса А — на 4,5 процентных пункта, что связано со стремлением крупных компаний размещать офисы в премиальных районах города», — рассказала Мария Багреева.

Заммэра добавила, что вакантных офисов категории В стало на 1,4 процентных пункта меньше. По итогам текущего года консультанты на рынке дают прогноз превышения вакантности еще на 5,5%.

Динамика сделок подтверждает большой спрос на деловую недвижимость — с января по сентябрь текущего года объем договоров по аренде и покупке площадей классов А и В стал больше 1,3 млн кв. м — это ниже рекорда 2023 года на 9%, однако лучше результатов с 2019 по 2022 годы. Основные арендаторы и покупатели помещений — производственные и строительные компании, а также организации с госучастием. Эксперты прогнозируют, что к концу года спрос на офисы в столице будет достигать 1,77 млн кв. м.

Несмотря на высокий уровень ввода новых площадей продолжает понижаться процент незанятых деловых пространств. В период с января по сентябрь 2024 года в Москве в эксплуатацию ввели около 700 тыс. кв. м деловой недвижимости — это втрое раза выше показателей равного периода прошлого года. При этом предложение отстает от спроса по причине небольших объемов офисной недвижимости, возведенной в период с 2015 по 2023 годы, что вызвало дефицит на рынке деловых площадей. Более 80% введенных в 2024 году офисных площадей сдали в аренду или продали еще до выхода на рынок.

Ситуацию можно улучшить активным строительством деловых пространств. Сейчас в Москве строят 98 бизнес-центров и многофункциональных комплексов на сумму 933 млрд рублей.

Ранее председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что за 3 квартала 2024 года комитет оформил 29 разрешений на возведение административно-деловых центров суммарной площадью 915,4 тыс. кв. м.