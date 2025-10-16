Мария Багреева: с начала года Москва реализовала на торгах 48 нежилых зданий

В течение первых трех кварталов 2025 года на московских городских аукционах было реализовано 48 нежилых зданий. Суммарная площадь этих объектов составила более 50 тыс. кв. м, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что для многих коммерческих проектов инвесторам необходимы обособленные здания. Это связано как с масштабами и концепцией бизнеса, так и с потребностью в создании особых условий эксплуатации, соблюдением норм безопасности или логистическими требованиями. Нередко такие помещения приобретаются для размещения производств, частных медицинских клиник, торговых и деловых центров, спортивных клубов, ресторанов.

«За 9 месяцев этого года на городских торгах в Москве было реализовано 48 нежилых зданий общей площадью 50,8 тыс. кв. м, в том числе 8 — с земельными участками. Из них 41 объект был продан, 7 сданы в аренду. Почти половину — 20 строений — реализовали в Центральном административном округе столицы. В среднем на один лот претендовали четыре участника, но за некоторые объекты конкурировали более 10 предпринимателей. Так, самым востребованным стал объект площадью свыше тысячи квадратных метров с земельным участком в Северном административном округе на улице 800-летия Москвы, дом 1А», — отметила Мария Багреева.

Заммэра уточнила, что за право его приобретения соревновались 16 участников торгов.

В число реализованных объектов вошли три здания, являющиеся культурным наследием. Они расположены в Центральном административном округе по следующим адресам: Леонтьевский переулок, д. 23; Старая Басманная улица, д. 32, и Большой Дровяной переулок, д. 13/7, стр. 2. Согласно условиям соглашений, новые владельцы, выигравшие аукционы, проведут реставрационные работы этих зданий.

По словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, одним из наиболее крупных лотов стало трехэтажное здание площадью более 6 тыс. кв. м, находящееся в Зеленоградском административном округе на территории технопарка «СТМП-Зеленоград».

«Объект имеет производственное назначение. Инвестор сможет разместить здесь мебельное или текстильное предприятие, а также бизнес в научной, технической либо информационной сфере», — сказал Пуртов.

Аукционы по продаже и аренде городской недвижимости проводятся на электронной площадке «Росэлторг». Для участия необходимо зарегистрироваться и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.

Столица предлагает на торги разнообразные объекты недвижимости, а в качестве витрины для демонстрации доступных лотов выступает Инвестпортал Москвы. В разделе «Торги Москвы» размещается вся необходимая информация о лотах: фотографии, документация, условия и форма реализации. Там же можно совершить 3D-тур по объектам. Участвовать в городских торгах можно удаленно — вся процедура осуществляется в онлайн-формате.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует целям регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление» и нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».