Мария Багреева: обновлен сборник нормативов по эксплуатации объектов в Москве

Департамент экономической политики и развития Москвы обновил сборник нормативов для оценки затрат по эксплуатации городских объектов (СН-2012), сообщила заместитель мэра столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

В обновленном документе расчеты произведены с учетом цен на 1 января текущего года.

«Эксплуатация зданий и сооружений — самый продолжительный этап жизненного цикла объектов недвижимости, требующий существенных расходов. Этот объем финансирования рассчитывается на основании смет, составленных по сборнику СН-2012. В нем собраны расценки на все виды работ и услуг для содержания и ремонта школ, поликлиник, детских садов, парковок, дорог, парков, спорткомплексов, объектов культурного наследия и других городских объектов», — уточнила заммэра.

Информация, которая находится в сборнике, позволяет бюджету избегать необоснованных затрат на ремонт и содержание объектов мегаполиса и исключить недобросовестное расходование средств. Также подрядчики обеспечиваются равными и прозрачными условиями участия в торгах.

Более 2,5 тыс. организаций, включая государственные и коммерческие компании, используют утвержденные нормативы для эксплуатации и техобслуживания объектов городского хозяйства. Чтобы поддержать актуальность, нормативы и цены пересчитываются каждый квартал.