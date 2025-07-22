Мария Багреева: обновлен сборник нормативов по эксплуатации объектов в Москве

Департамент экономической политики и развития города Москвы обновил сборник нормативов для оценки затрат по эксплуатации городских объектов (СН-2012) с учетом цен на 1 июля текущего года, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«В сборнике СН-2012 собраны расценки на все виды работ и услуг по содержанию и ремонту школ, поликлиник, детских садов, парковок, дорог, парков, спорткомплексов, объектов культурного наследия и других городских объектов. Использование сборника позволяет исключить необоснованное расходование бюджетных средств на ремонт и содержание городских объектов, обеспечивает подрядчикам равные и прозрачные условия участия в торгах. Выигрывают от этого и москвичи, которые получают качественное благоустройство столицы, соответствующее самым высоким требованиям», – уточнила Багреева.

Утвержденные в сборнике СН-2012 нормативы применяют около 2,5 тыс. пользователей – городских заказчиков и коммерческих компаний для эксплуатации и технического обслуживания на различных объектах городского хозяйства. Пополнение новыми стоимостными нормативами и пересчет в текущий уровень цен осуществляются ежеквартально. За первые два квартала 2025 года разработаны и включены в сборник 128 нормативов, в том числе связанные с содержанием покрытия улично-дорожной сети и сетей наружного освещения.