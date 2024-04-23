Мария Багреева: Москва на электронных торгах реализовала 134 участка под частные дома

Электронные торги по аренде и продаже земельных участков для индивидуального жилого строительства (ИЖС) начали проводить в столице в прошлом году. С момента старта торгов реализовали уже более 130 лотов, сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«В марте прошлого года торги по продаже и аренде участков для строительства частных домов были переведены в электронный вид. Такой формат унифицировал процедуру реализации земли в столице. Всего за год на электронных торгах город продал и сдал в аренду 134 участка под ИЖС — в общей сложности более 19 га земли. В них приняли участие около 1,7 тысячи человек, а конкуренция составила в среднем 12 претендентов на лот», – пояснила Мария Багреева.

Она добавила, что конкуренция составляла в среднем 12 претендентов на лот, а всего в торгах участвовали порядка 1,7 тыс. человек.

Среди реализованных через торги участков 113 выставили на продажу, а 21 — на аренду. Заключая договор аренды, победитель аукциона после окончания строительства и оформлении собственности на него может воспользоваться правом выкупа участка за 40% от его кадастровой стоимости.

По результатам электронных аукционов договоры заключают также дистанционно при помощи усиленной квалифицированной электронной подписи. Это делает участие в торгах более прозрачным и удобным.

По словам руководителя департамента по конкурентной политике Москвы Кирилла Пуртова, площадь участков варьируется от 4 до 30 соток, а больше всего лотов реализовали в ТиНАО — 114.

«Еще 14 объектов — в Восточном административном округе, четыре — на западе столицы и еще по одному — на севере и северо-западе. Самым популярным лотом оказался участок площадью 12,5 сотки в районе Солнцево: на него претендовал 81 участник аукциона», – сказал Пуртов.

На инвестпортале столицы можно выбрать участок для возведения частного дома. Выбор доступен по различным фильтрам, месту, площади, видам торгов и другим параметрам. Страница каждого лота содержит информацию о дате торгов, сроках проведения заявочных компаний, сведения о правилах аукционов, фотографии и документацию.

После этого нужно перейти на электронную площадку, на которой проходят торги, и подать заявку на участие. По завершении аукционов и после подведения итогов победителю на электронную почту отправляют соответствующее уведомление. Электронный договор заключается на инвестпортале Москвы, там же оплачивается стоимость объекта.

Москва – город, развивающий предпринимательство. В столице выставляют на торги разное имущество, а инвестпортал является витриной предлагаемых объектов. В разделе «Имущество от города» публикуют всю необходимую информацию о лотах — форму и условия реализации, документацию и фотографии. Принимать участие в городских торгах можно не выходя из дома – вся процедура проходит онлайн-режиме.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта «Цифровая экономика».