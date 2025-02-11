Мария Багреева: число самозанятых в столице превысило 1,9 миллиона человек

Число плательщиков налога на профессиональный доход в столице на начало текущего года составило более 1,9 млн человек, поделилась заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Самыми распространенными видами деятельности у самозанятых в минувшем году стали пассажирские и грузовые перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг, строительство.

«Широкий потребительский рынок Москвы и предоставляемые городом меры поддержки позволяют предпринимателям развивать бизнес в привлекательных для них направлениях и форматах. В 2024 году число работающих в столице самозанятых выросло почти на 350 тысяч и превысило 1,9 млн человек. В Москве работает 16 процентов зарегистрированных в России плательщиков налога на профессиональный доход. За все время действия этого налогового режима, который применяется в Москве с 1 января 2019 года, они заработали почти 1,5 трлн рублей, в том числе 536 млрд рублей — в 2024 году», — прокомментировала Багреева.

Известно, что налог на профессиональный доход востребован гражданами, которые работают на себя и не нанимают сотрудников. Его преимуществами являются простота регистрации, автоматизированный режим передачи информации о полученных доходах, отсутствие обязанности предоставлять налоговую отчетность и использовать кассовую технику.

Так, за 2024 год самозанятые перечислили в бюджет столицы порядка 15,1 млрд рублей — на 46% больше, чем годом ранее. За все время действия налогового режима в столичный бюджет поступило свыше 39 млрд рублей налога на профессиональный доход.

Помимо этого, в прошлом году в Москве плательщики налога на профессиональный доход выдали клиентам 181 млн чеков. Средний размер чека на конец 2024 года составил 3152 рубля.

Всем, кто планирует развивать свою карьеру, в том числе выбирая предпринимательский сценарий, город предлагает современную инфраструктуру для профессиональной самореализации. В Москве работает центр инновационных кадровых сервисов «Профессии будущего» на улице Щепкина, дом 38, строение 1.

Во флагманском центре «Моя работа» на ул. Шаболовке создана уникальная экосистема полного цикла «Самозанятость в руки». Она включает в себя консультации по открытию собственного дела, занятия по профориентации и развитию предпринимательских навыков.