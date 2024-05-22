Мама с тремя детьми из Зарайска приобрела жилье по субсидии

Мама с тремя детьми из городского округа Зарайск купила трехкомнатную квартиру в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище», сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Старшему сыну Марии Мосеевой 11 лет, средней дочери — 8, младшему — 4 года. Мама работает дояркой. Как признается, животных любит вся семья.

«Коров ребята видели, но я их с собой на работу не беру. На даче у нас живут коты, собаки. Держим уток и кур. Когда идем их кормить, все дети помогают», — рассказала Мария.

Многодетная мама прописана в малогабаритке с отцом и сестрой. По ее словам, в их комнате помещались только кровати и письменный стол. О возможности улучшить жилищные условия с помощью подпрограммы ей рассказали знакомые.

«Собираемся переезжать в «трешку» с большой кухней. В квартире все удобства. Теперь у всех свои комнаты — мальчики в одной, в отдельных комнатах дочка и я. Очень нравится район — хорошая детская площадка, близко детский садик, школа, остановка», — сказала Мосеева.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям: возраст до 35 лет; нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека); проживать в Московской области (регистрация по месту жительства); иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья или возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.