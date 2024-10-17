сегодня в 11:30

Мама с дочкой из Луховиц приобрела квартиру по жилищной программе

Мама с ребенком из городского округа Луховицы приобрела собственную «двушку» в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Алена Медведева воспитывает 8-летнюю Анастасию. Постоянная участница лыжных эстафет, она приобщает дочь к спорту.

«Свободное время мы проводим в зависимости от сезона. Летом ходим бегать в парке. Зимой катаемся на коньках, на лыжах. Когда я еду на первенства по лыжам, беру Настю с собой», — говорит мама.

Раньше Медведевы жили в съемной квартире. Узнав от друзей о программе поддержки молодых семей, она решила принять участие. Сейчас у супругов свое жилье.

«Мы выбрали «двушку» на вторичном рынке. Состояние квартиры позволило сразу заехать и жить. Мы настолько счастливы, что обрели свой угол! Дополнительный плюс — школа рядом с нашим домом!», — говорит Алена.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно по ссылке.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.