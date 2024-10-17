Мама с дочкой из Луховиц приобрела квартиру по жилищной программе
Фото - © Министерство жилищной политики Московской области
Мама с ребенком из городского округа Луховицы приобрела собственную «двушку» в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Алена Медведева воспитывает 8-летнюю Анастасию. Постоянная участница лыжных эстафет, она приобщает дочь к спорту.
«Свободное время мы проводим в зависимости от сезона. Летом ходим бегать в парке. Зимой катаемся на коньках, на лыжах. Когда я еду на первенства по лыжам, беру Настю с собой», — говорит мама.
Раньше Медведевы жили в съемной квартире. Узнав от друзей о программе поддержки молодых семей, она решила принять участие. Сейчас у супругов свое жилье.
«Мы выбрали «двушку» на вторичном рынке. Состояние квартиры позволило сразу заехать и жить. Мы настолько счастливы, что обрели свой угол! Дополнительный плюс — школа рядом с нашим домом!», — говорит Алена.
Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:
- возраст до 35 лет;
- нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);
- проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);
- иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.
Подать заявку можно по ссылке.
В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.
Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.