Мама с детьми из Раменского округа купила жилье по программе «Молодая семья»

Соколовы из Раменского городского округа переедут жить в свой дом благодаря подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Наталья Соколова воспитывает двух дочерей — пятилетнюю Ксюшу и двухетнюю Аню. По профессии мама тренер по конному спорту. Девочки готовятся стать чемпионками.

«Подрастут, будут выступать на соревнованиях. Ксюша уже умеет ездить на большой лошади, освоила аллюр. С маленькой Аней мы пока тренируемся на самом медленном режиме», — говорит мама.

Наталья с детьми жила в муниципальной квартире вместе с родственниками. Узнав о региональных мерах поддержки молодых семей, она решила принять участие.

«Купили дом с участком в черте города. Рядом детские сады, школы, магазины, хорошая транспортная доступность. И в то же время неподалеку лес. Сейчас обустраиваемся, заказали кухню, готовимся переезжать», — рассказывает Соколова.

В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.

Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:

возраст до 35 лет;

нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);

проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);

иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.

Подать заявку можно онлайн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что расселение аварийного и ветхого жилья — очень важный момент.



«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы (по расселению аварийных домов — ред.) как можно скорее — не в следующем году, а уже в этом», — сказал Воробьев.