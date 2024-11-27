Мама с 2 детьми купила квартиру в Мытищах благодаря жилищной программе
Фото - © Министерство жилищной политики Московской области
Мама с двумя детьми из городского округа Мытищи приобрела квартиру в новостройке в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.
У Динары Абдуллиной двое детей — Андрей 6 лет и Александра 3 года.
Раньше семья жила в квартире с родственниками. Узнав из интернета о региональной мере поддержки, Динара решила подать документы. Свою «однушку» она выбрала в новостройке.
«Дом строится в Мытищах. Взяли этот вариант, потому что у детей здесь школа и детский сад. Я отдала предпочтение группе «Самолет». У этого застройщика изначально продумана хорошая инфраструктура. Сама квартира будет с социальным ремонтом и установленной кухней. Для нас это удобно», — говорит Динара.
В 2024 году участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в Подмосковье стала 271 семья.
Участникам нужно соответствовать всего нескольким критериям:
- возраст до 35 лет;
- нуждаться в жилье (менее 10 кв. метров на человека);
- проживать в Московской области (регистрация по месту жительства);
- иметь доходы для оплаты 65% расчетной стоимости жилья / возможность получить кредит на эту сумму.
Подать заявку можно онлайн.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что за последние 7 лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.
«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.