Малоэтажный кластер построят в Наро-Фоминском округе

В рамках первого этапа реализации проекта предусмотрено возведение более 276,5 тыс. кв. м жилья. Будущая застройка будет сочетать в себе уютные индивидуальные дома, комфортабельные таунхаусы до 3 этажей и современные многоквартирные дома до 4 этажей. Также в составе проекта появится разнообразная социальная и коммерческая инфраструктура, общественные пространства и рекреационные зоны.

Новый загородный кластер будет соответствовать стандартам проживания в городе. Все дома реализуют с отделкой и подключением к центральным коммуникациям — газо-, водоснабжению и электричеству. Обеспечивать комфортные и безопасные условия проживания на территории кластера, вывозить мусор, убирать снег и ремонтировать общественные пространства будет профессиональная управляющая компания по тарифам городских многоквартирных домов. Территорию благоустроят и создадут внутреннюю транспортную сеть.

Реализация первого этапа кластера планируется в 8 очередей. К 2034 году группа «Самолет» возведет на территории проекта полноценную социальную и коммерческую инфраструктуру: муниципальные детский сад для 285 воспитанников, школу для 600 учащихся, поликлинику на 125 посещений в смену со станцией скорой медицинской помощи, пункт полиции, почтовое отделение. А также физкультурно-оздоровительный комплекс, торговый центр, магазин, кафе, коворкинг, комплексы придорожной коммерции и многофункциональный центр.

Всего в рамках трех этапов реализации кластера в Наро-Фоминском городском округе планируется построить более 744 тыс. кв. м индивидуальных жилых домов и таунхаусов, а также 46 тыс. кв. м многоквартирных жилых домов. В загородном проекте смогут проживать почти 19 тыс. жителей.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.