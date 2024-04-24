Максим Гаман: город выставит на торги по аренде три земельных участка в ТиНАО

Во втором квартале 2024 года на торги по аренде выставят три земельных участка в ТиНАО общей площадью 0,4 гектара. С победителями аукционов заключат договоры аренды на 2,5 года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Максим Гаман.

«Для развития инфраструктуры Троицкого и Новомосковского административных округов город выставит на торги три земельных участка общей площадью 0,4 гектара. Они расположены в поселениях Вороновском, Марушкинском и Краснопахорском. Победители аукционов смогут построить там торговые объекты, суммарная площадь недвижимости превысит две тысячи квадратных метров», — рассказал Максим Гаман.

Один из участков площадью 0,1 гектара расположен в Троицком административном округе (ТАО) в деревне Косовке поселения Вороновского. Предполагается, что инвестор возведет здесь объект торговли площадью 317,4 квадратного метра.

В Новомосковском административном округе (НАО) в деревне Марушкино поселения Марушкинского на 0,21 гектара планируется возвести торгово-бытовой объект площадью 1,27 тысячи квадратных метров. В здании можно будет разместить магазины, ремонтные мастерские, ателье, парикмахерские и химчистки.

Еще один участок площадью 0,09 гектара находится в поселке Подсобного Хозяйства Минзаг поселения Краснопахорского (ТАО). Инвестор сможет построить там магазин площадью 457,5 квадратного метра.

«Территория ТиНАО сегодня одна из перспективных городских точек роста. Здесь буквально с нуля ведется застройка и закладывается инфраструктура. Поэтому строительство объектов торгово-коммерческого назначения не только является экономически целесообразным, но и необходимо для формирования благоприятных условий для жизни и работы горожан», — добавила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

Принять участие в торгах смогут все желающие. С победителями заключат договоры аренды на 2,5 года. За этот срок инвесторы должны построить и ввести торговые объекты в эксплуатацию.

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