Лучшие проекты Подмосковья станут известны 13 декабря

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13 декабря будут объявлены итоги архитектурного конкурса «Лучший проект Подмосковья». Главное событие года для профессионалов в области архитектуры и градостроительства пройдет на площадке Центрального дома архитектора в Москве. Организатор мероприятия — комитет по архитектуре и градостроительству Московской области при поддержке союза архитекторов России и ассоциации проектировщиков Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Торжественная церемония награждения запланирована в рамках регионального архитектурного фестиваля.

«Мы с нетерпением ждем результатов архитектурного конкурса «Лучший проект Подмосковья» этого года. Жюри предстоит оценить около 100 заявок, и выбрать самые интересные и качественные архитектурные решения в номинациях, посвященных проектам жилой недвижимости, социальной и промышленной инфраструктуры, общественных зданий и комплексов», — рассказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Важной частью деловой программы фестиваля станет пленарная сессия на тему: «Больше чем город. Новые смыслы и точки роста территорий Подмосковья».

«Знаковые проекты способны трансформировать городскую ткань, наполнив ее новым содержанием. Совместно с экспертами мы обсудим современные инструменты и подходы, а также новые сценарии культурного программирования городов», — добавила Александра Кузьмина.

К участию в пленарной сессии также приглашены Василий Кузнецов, министр культуры и туризма Московской области, глава Ленинского городского округа Станислав Каторов, первый заместитель руководителя ГК «Остов» Ярослав Фенчин. Модератор сессии — Илья Машков, председатель правления АПМО.

Открытие фестиваля — 13:00 (сбор гостей с 12:30).

Место проведения: Центральный дом архитектора — г. Москва, Гранатный переулок, дом № 7, 3 этаж.

Для участия в мероприятии необходима регистрация.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.