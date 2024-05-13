Логопарк «Восточный порт» площадью 40 тыс кв м построят в Ленинском округе

Инспекторы Главного управления строительного надзора Московской области проверили ход строительства мультитемпературного складского комплекса, который строится в деревне Андреевское Ленинского городского округа. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Компания «К-ГРУПП» строит склад площадью более 40 тыс. кв. м. В нем будет административный блок с гардеробами, офисы для приемки и отгрузки, а также зоны контроля качества. В пристройке разместят газовую котельную, трансформаторную подстанцию и отделение для холодильного оборудования.

Стройготовность складского комплекса составляет 35%. Завершены этапы устройства фундаментов, монтажа железобетонных колонн и создания ограждающих конструкций. В настоящее время ведется установка сборного каркаса в административно-бытовом блоке, а также прокладка внутренних инженерных систем и наружных сетей. Склад будет использоваться для логистических операций.

Завершить строительство планируют в конце июля текущего года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями