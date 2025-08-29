Лицей № 2 в Ступино готов к открытию

Капитальный ремонт прошел в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

В здании заменили все инженерные системы: электро- и водоснабжения, отопления, канализации, а также вентиляции и кондиционирования. Модернизировали системы связи и видеонаблюдения, оповещения о пожаре, охранной сигнализации. Завершили фасадные и кровельные работы, обустраивают входную зону. Кроме того, проводят работы и по благоустройству прилегающей территории, а также восстанавливают покрытие пришкольного стадиона.

Открытие обновленного лицея состоится 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.