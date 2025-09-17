Ликустов: в технополисе Москвы ввели в эксплуатацию офисно-лабораторный корпус

На территории площадки «Руднево», входящей в особую экономическую зону «Технополис Москва», завершилось строительство здания для научно-исследовательских работ. Площадь нового объекта достигла 14,7 тыс. кв. м, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина город создает на площадках особой экономической зоны „Технополис Москва“ полноценную экосистему, которая объединяет уникальные производства, научные лаборатории, а также социальные и досуговые объекты, доступные жителям столицы. Новыйофисно-лабораторный корпус площадью 14,7 тыс. кв. м позволит организоватьоколо 400 рабочих мест», — отметил Ликсутов.

Он добавил, что в здании разместятся научно-исследовательские лаборатории, офисы, а также высокотехнологичные мелкосерийные производства резидентов ОЭЗ «Технополис Москва»ю

Индустриальный парк «Руднево» является ключевой площадкой для развития высокотехнологичного машиностроения и беспилотных авиационных систем.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, на сегодняшний день в «Рудневе» возведено свыше 20 административно-деловых и производственных зданий общей площадью 440 тыс. кв. м, организованы летно-испытательный комплекс, опытное производство и конструкторское бюро.

«Новый офисно-лабораторный корпус — это уже третий объект, который появился в индустриальном парке с начала 2025 года», — сказал Гарбузов.

Проектирование здания велось с использованием передовых решений и новейших подходов, нацеленных на максимальную эффективность строительного процесса.

Генеральный директор ООО «Промстрой» Владислав Султанов пояснил, что компания активно внедряла инновационные методики, включая трехмерное моделирование, которое применялось уже на первоначальном этапе проектирования, а также монтаж сборных конструкций для быстровозводимых наружных стен.

«Эти решения позволили нам значительно сократить сроки строительства, оптимизировать затраты и обеспечить высокое качество возведенного на территории индустриального парка комплекса», — сказал Султанов.

Статус резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» предоставляет компаниям существенные налоговые преференции и льготы. В частности, действует нулевая ставка по НДС на ввоз товаров, а также по транспортному, земельному и имущественному налогам, а налог на прибыль снижен с 25% до всего двух. Компании-резиденты открывают на территории ОЭЗ производства и занимаются разработкой инновационной продукции в таких сферах, как микроэлектроника, фармацевтика, медицина, фотоника и других перспективных отраслях.