Ликсутов: все корпусы бизнес-парка по программе МПТ реализованы на 100%

Бизнес-парк OSTANKINO, построенный в столичном Бутырском районе в рамках программы по созданию мест приложения труда, показал выдающийся результат — все его помещения полностью заняты. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что по поручению мэра столицы Сергея Собянина город планомерно развивает современную деловую инфраструктуру в рамках формирования МПТ.

«Объекты офисной недвижимости и бизнес-центры занимают среди таких проектов лидирующие позиции — их доля составляет 41% от общего объема согласованного строительства. Совокупная площадь таких комплексов превысит 3,2 млн кв. м, что позволит создать новые рабочие места и обеспечить компании комфортными и технологичными пространствами», — сказал Ликсутов.

Этот деловой парк стал первенцем городской программы, реализованным на основе соглашения между правительством Москвы и частным инвестором согласно распоряжению от 3 сентября 2020 года «О присвоении статуса инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда».

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, в состав комплекса входят шесть 12-этажных корпусов суммарной площадью свыше 135 тыс. кв. м.

«Два здания полностью приобрели крупные инвесторы: в одном разместился IT-холдинг, в другом — оператор гибких офисов. Благодаря вводу бизнес-парка в эксплуатацию создано более 12 тыс. новых рабочих мест для жителей города», — сказал Гарбузов.

На сегодня все шесть очередей делового комплекса полностью функционируют. Здесь открылись представительства компаний из различных секторов: IT, медицины и фармацевтики, логистики, полиграфии, недвижимости, строительства и маркетинга.

Так, во втором корпусе обосновался инвестор «Евромир Групп», работающий в сфере аренды коммерческой недвижимости. В четвертом корпусе сеть сервисных офисов ASPACE арендовала 3,3 тыс. кв. м, где будет организовано 540 готовых рабочих мест формата «под ключ» — с отделкой, мебелью и современными инженерными системами. Это уже восьмая площадка сети в столице.

Пятый корпус полностью приобрела ГК «Астра» — российский IT-холдинг, разместивший здесь свою штаб-квартиру. Компания специализируется на разработке и внедрении отечественного ПО, а также на формировании экосистемы решений для построения IT-инфраструктур. В шестом корпусе обосновалась Gulliver Group. Этот российский производитель и поставщик одежды и детских игрушек выкупил два этажа общей площадью более трех тысяч квадратных метров, создав современные офисные пространства для управления и развития бренда.

«Бизнес-парк OSTANKINO отличает комплексный подход к формированию городской среды: на территории создано общественное пространство с удобными пешеходными маршрутами между станциями метро „Бутырская“ и МЦД-3 Останкино, зонами отдыха и спорта, зелеными кабинетами для работы на открытом воздухе и площадкой для городских мероприятий», — пояснил директор по управлению проектами компании PIONEER Алексей Варламов.

Он уточнил, что на первых этажах зданий работают магазины, сервисные точки, кафе и рестораны.

Все шесть зданий парка построены с применением энергоэффективных технологий и получили высший экологический рейтинг. Площадь озеленения составила около 2,5 тыс. кв. м. В ландшафтной концепции использованы деревья высотой до шести метров, более десяти видов кустарников, а также адаптивные растения, сохраняющие декоративность круглый год — яблони, липы, клены, сосны и ели. Для комфортного микроклимата применены натуральные материалы: террасная доска, речная галька и камень. Более 90 светильников различных типов обеспечивают освещение дворовых территорий.

На площади в 10 тыс. кв. м разместились центральная зона для отдыха и мероприятий, спортивные площадки и «зеленые кабинеты» для работы на свежем воздухе. Во дворе можно провести совещание или поработать с ноутбуком — для этого здесь установлены уличные коворкинги, шезлонги, гамаки и беседки.

Программа стимулирования создания мест приложения труда действует с 2020 года и охватила почти все районы столицы. Инвесторы построят более 250 объектов общей площадью 7,8 млн кв. м.

В их числе — новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.

Общий объем инвестиций в развитие Москвы превысит 2,7 трлн рублей, что позволит создать около 340 тыс. новых рабочих мест практически во всех отраслях городской экономики.