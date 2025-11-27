Ликсутов: в технополисе Москвы появится новая площадка

В соответствии со стратегией развития промышленности столицы, одобренной мэром Москвы Сергеем Собяниным, к 2030 году площадь особой экономической зоны «Технополис Москва» возрастет до 600 га. В планах — включение в ее состав новых территорий, среди которых площадка «Алабушево-2», сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что по поручению Собянина город продолжает наращивать потенциал особой экономической зоны.

«Так, в состав ОЭЗ „Технополис Москва“ в ближайшие годы войдет новая площадка „Алабушево-2“. Ее площадь составит 27,5 га. Там планируется создать свыше 370 тыс. кв. м промышленной и общественно-деловой инфраструктуры, что позволит разместить значимые для города высокотехнологичные предприятия», — отметил Ликсутов.

Он пояснил, что основной фокус площадки будет сосредоточен на проектах в сфере микроэлектроники.

В конце 2024 года в состав особой экономической зоны вошли 4 новые территории: ГКНПЦ им. Хруничева «Толстопальцево», «Красная Пахра» и «Карачаровский механический завод». Благодаря этому общая площадь столичной ОЭЗ превысила 390 га. Расширение инфраструктуры позволяет привлекать на территорию Москвы больше инновационных предприятий и наращивать выпуск продукции для нужд города и страны.

Ранее Собянин рассказывал о развитии промышленного комплекса Москвы до 2030 года.

Статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» предоставляет компаниям льготы: освобождение на десятилетний период от налога на имущество, землю и транспорт, а также снижение налога на прибыль до 2% вместо стандартных 25%. Кроме того, резиденты не уплачивают таможенные пошлины и НДС при ввозе товаров и оборудования в рамках свободной таможенной зоны.