Ликсутов: в Москве ввели в эксплуатацию 30 объектов

В Москве продолжается реализация программы стимулирования создания мест приложения труда. С момента старта программы в столице ввели в эксплуатацию 30 объектов, заявил заместитель мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Программа является одним из ключевых инструментов развития городской инфраструктуры и расширения занятости.

«Один из ключевых инструментов — программа стимулирования создания мест приложения труда. Она позволяет возводить современные объекты инфраструктуры в кварталах со сложившейся и новой застройкой, а также обеспечивать москвичей рабочими местами в шаговой доступности от дома. С момента запуска программы в Москве введено в эксплуатацию 30 объектов промышленной, деловой и социальной инфраструктуры общей площадью более 750 тыс. кв. м и создано более 22 тысяч новых рабочих мест. Это результат продуманной и выверенной политики, направленной на развитие районов, поддержку инвесторов и повышение качества жизни горожан», — уточнил Ликсутов.

С начала года в рамках программы сданы в эксплуатацию 4 новых объекта: торговый центр в Бирюлеве-Восточном, школа и детский сад в Хорошево-Мневниках, а также спортивный комплекс в жилом здании в Басманном районе столицы.

«Программа стимулирования создания мест приложения труда предоставляет инвесторам возможность получить поддержку города при условии создания современных промышленных, деловых, социальных и других объектов для комфортного трудоустройства горожан. Реализация проектов текущего года позволила создать почти 600 новых рабочих мест для жителей столицы. Суммарная площадь объектов превысила 32 тыс. кв. м», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

В текущем году ввели в эксплуатацию торговый центр «Среда. Царицыно», расположенный в районе Бирюлево-Восточное. Он стал вторым торговым центром, введенным в эксплуатацию в рамках программы МПТ. Объект разнообразил инфраструктуру района с уже сложившейся застройкой и стал новой удобной точкой притяжения для жителей. В рамках соглашения с городом здесь было создано более 400 новых рабочих мест.

Помимо этого, с начала года подошло к концу создание современной образовательной инфраструктуры в районе Хорошево-Мневники. В первом квартале этого года в составе жилого комплекса Sydney City ввели в эксплуатацию детский сад на 14 групп и школу, которая будет передана городу и станет частью московской социальной инфраструктуры. Благодаря открытию школы и детского сада в Хорошево-Мневниках появится около 100 новых рабочих мест для работников образования.

В Басманном районе города Москвы ввели в эксплуатацию спортивный комплекс площадью более 3 тыс. кв. м. По соглашению с городом там создано порядка 70 новых рабочих мест.