Ликсутов: в Москве возвели первый профильный пищевой технопарк

Первый в Москве специализированный пищевой технопарк «Рябиновая 44» достроили в районе Очаково-Матвеевское. Его возвели в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он подчеркнул, что последовательное развитие современной индустриальной инфраструктуры в столице проходит по поручению градоначальника Сергея Собянина.

«Технопарк “Рябиновая, 44” станет первым в городе профильным объектом, который создали специально для предприятий пищевой промышленности. Уже на этапе завершения строительства более 70% площадей забронировано арендаторами. Появление технопарка — важный вклад в укрепление промышленного потенциала столицы и развитие профильного кластера пищевой индустрии», — заявил Ликсутов.

Специализация технопарка на нуждах предприятий общепита, в том числе фабрик-кухонь, darkkitchen, кейтеринговых компаний и ресторанов, является его ключевой особенностью.

«Программа стимулирования создания мест приложения труда играет ключевую роль в развитии городской экономики, позволяя формировать новые центры для деловых мероприятий и создавать современные рабочие места для горожан. Пищевой технопарк “Рябиновая, 44” занимает площадь почти 15 тыс. кв. м. После ввода в эксплуатацию здесь появится свыше 200 новых рабочих мест», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Архитектурные и технические решения комплекса выполнены в строгом соответствии с современными требованиями пищевой промышленности. По словам председателя Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, ведомство контролировало весь строительный цикл технопарка.

«За этот период суммарно состоялось 11 контрольно-надзорных мероприятий – инспекторы проверяли качество строительных работ, отделки, монтажа инженерных систем и выполненного благоустройства. По результатам итоговой проверки комитет оформил заключение о соответствии объекта утвержденным проектным решениям», – сказал Слободчиков.

Индустриальный девелопер полного цикла RBNA занимается реализацией данного проекта, в чем ему помогает правительство Москвы. Это позволило сократить сроки строительства.

«Проект «Рябиновая» – это важный шаг в развитии городской инфраструктуры Москвы. Технопарк обеспечит потребности города в современных помещениях для пищевых производств, отвечающих всем нормативным требованиям. Удобная транспортная доступность позволит резидентам осуществлять быструю доставку свежей готовой продукции до конечного потребителя», — отметил гендиректор RBNA Павел Несмачный.

В столице программу стимулирования создания мест приложения труда запустили в 2020 году, за это время она охватила почти все районы города. По ней инвесторы построят свыше 230 объектов, общая площадь которых превысит 6 млн «квадратов».

Это в том числе новые промпредприятия, офисные и торговые центры, учреждения образования, культуры и спорта.

Совокупно в развитие мегаполиса и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 2,2 трлн рублей. Благодаря этому появится более 310 тыс. новых рабочих мест практически во всех отраслях столичной экономики.