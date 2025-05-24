Ликсутов: в Москве появится технопарк с инновационными и легкими производствами

На северо-востоке Москвы в районе Алтуфьево построят четырехэтажный промышленный технопарк «АФИ Пром Алтуфьево», где будут размещаться инновационные и легкие производства. В общей сложности благодаря новому объекту высокооплачиваемую работу получат более 1,3 тысячи человек, об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В рамках поручений мэра Москвы Сергея Собянина город активно внедряет инновации в секторе индустриального строительства и создает новые форматы промышленных объектов. Так, на северо-востоке столицы появится первый в Москве четырехэтажный промышленный технопарк с авторампами. Многоуровневый формат позволит эффективно разместить в здании предприятия обрабатывающей промышленности, а также компании инновационного сектора. Благодаря реализации этого проекта на северо-востоке столицы появится более 1,3 тысячи новых рабочих мест», — рассказал Ликсутов.

Общая площадь «АФИ Пром Алтуфьево» составит более 130 тысяч квадратных метров. Уже в следующем году специалисты планируют полностью достроить технопарк, который в дальнейшем будет введен в эксплуатацию. Каждый год в российской столице открывается порядка 150 новых высокотехнологичных компаний, и новый технопарк позволит им разместить свое производство на современной территории.

«Благодаря появлению нового промтехнопарка в Алтуфьево локализовать производство в столице смогут компании по выпуску электроники, текстильных изделий, одежды и обуви, а также другой важной для города продукции. Также предприятиям будут доступны свыше 20 мер поддержки промышленности: от льготных инвестиционных кредитов до специальных налоговых режимов и статусов», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Технопарк «АФИ Пром Алтуфьево» построят в рамках реализации проекта комплексного развития территорий. Объект будет реализован таким образом, что грузовой транспорт сможет подъезжать к разгрузочным площадкам любого из четырех этажей технопарка.

«Сегодня индустриальный девелопмент столицы выходит на новый уровень, формируя удобную и технологичную среду для бизнеса. В «АФИ ПРОМ Алтуфьево» мы адаптировали международный опыт и концепцию многоуровневых light industrial пространств, предоставляя новые возможности локальным производителям. Этот проект отражает наше стремление создавать полноценные производственные экосистемы, которые обеспечат развитие малых и средних предприятий. Многоэтажные индустриальные парки в черте города обеспечат создание новых комфортных рабочих мест, благоприятно скажутся на экономике столицы и городском облике», — отметил генеральный директор компании-инвестора Евгений Поташников.

В настоящее время Москва является ведущим центром науки, инженерии и промышленности в стране. В российской столице уже работает более 4,5 тысяч производственных организаций, обеспечивающих работой свыше 750 тысяч сотрудников.

Предприятиям для расширения производственных возможностей предоставляется более 20 комплексных форм государственной поддержки. Среди доступных инструментов: привилегированное инвестиционное кредитование, возможность льготной аренды городских земельных участков при реализации крупных инвестпроектов, а также получение особых статусов и другие механизмы стимулирования.