Ликсутов: в Южном Тушине появится высокотехнологичный индустриальный парк

Встоличномрайоне Южное Тушино появится восьмиэтажный объект, возводимый по программе стимулирования создания рабочих мест. Это позволит открыть свыше тысячи новых высокооплачиваемых вакансий, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что по поручению Сергея Собянина в Москве ускоренными темпами формируется инновационная промышленная инфраструктура. Город активно внедряет новые форматы промобъектов и планомерно наращивает научно-технический потенциал.

«Новый многоэтажный индустриальный парк в Южном Тушине площадью более 100 тыс. кв. м будет предназначен для размещения малых и средних предприятий, научно-производственных и инжиниринговых компаний разных отраслей — от электроники до деревообработки и машиностроения», —отметил Ликсутов.

Москва является ведущим индустриальным и научно-инженерным центром страны, на территории которого работает более 4,5 тыс. промпредприятий. Каждый год в столице начинает работу около 150 новых высокотехнологичных компаний.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, учитывая растущий спрос со стороны бизнеса на готовую промышленную инфраструктуру, город содействует реализации подобных проектов. Новый восьмиэтажный объект будет органично интегрирован в городское пространство.

«Там появятся шоурумы, предприятия, предоставляющие услуги и сервисы для населения, а также прочая инфраструктура, которой смогут пользоваться не только сотрудники, но и жители района», — сказал Гарбузов.

Многоуровневый индустриальный парк в Южном Тушине будет оборудован для различных типов производств и станет не просто новой деловой точкой притяжения, но и значимой частью современной промышленной экосистемы города.

«Мы создаем уникальный формат — вертикальный индустриальный кластер, которого в России еще не было. Квартал LevelworkСвободы будет реализован в шаговой доступности от станции метро „Сходненская“ и позволит совершенно разным по профилю компаниям — от стартапов до зрелых производств —развиваться в черте города с удобной логистикой и доступом к инфраструктуре и кадрам», — подчеркнула директор по коммерческой недвижимости Level Group Александра Захарова.

Она добавила, что для бизнеса это означает экономию времени и ресурсов, а также прямой выход на рынок мегаполиса.

Будущие резиденты парка, разместившись в Москве, смогут претендовать на городские меры поддержки. К ним относятся льготное инвестиционное кредитование, аренда городской земли по специальной ставке для масштабных инвестпроектов, присвоение особых статусов, специальные налоговые режимы и другие инструменты.

Как ранее сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, в столице будет построено три новых объекта в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.

Данная программа действует с 2020 года и распространилась на большинство районов города. Инвесторами будет построено более 230 объектов суммарной площадью свыше 6 млн кв. м. В их числе — новые промышленные предприятия, офисные и торговые центры, объекты образования, культуры и спорта.

Общий объем инвестиций в развитие города и создание рабочих мест превысит 2,2 трлн рублей, что позволит создать более 310 тыс. новых вакансий в различных секторах городской экономики.