Ликсутов: подсветка появилась на корпусах индустриального парка «Руднево»

Реализован проект архитектурного освещения производственных и общественно-деловых корпусов в индустриальном парке «Руднево» ОЭЗ «Технополис Москва», сказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

В освещении корпуса практической подготовки студентов колледжей Москвы применяются белые светодиодные фонари.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина активно продолжается работа по развитию социальной инфраструктуры в особой экономической зоне „Технополис Москва“ и ее интеграции в городскую среду. Уже открыт уникальный спортивно-досуговый комплекс на площадке „Алабушево“ и рекреационная зона в индустриальном парке „Руднево“. Здесь мы также реализовали проект архитектурной подсветки, которая сделает здания площадки еще выразительнее в вечернее и ночное время», — добавил Ликсутов.

Фасад производственного корпуса украшает красно-синяя и белая подсветка. А в оформлении общественно-делового центра использованы разноцветные лампы. Работы выполняла столичная компания МСК «БЛ ГРУПП».

Индустриальный парк «Руднево» — одна из крупнейших площадок ОЭЗ «Технополис Москва». Она находится в районе «Косино-Ухтомский». К 2030 году в индустриальном парке будут работать свыше 90 компаний, в которых создадут 21 тыс. высокотехнологичных рабочих мест.