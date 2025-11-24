Ликсутов: площадь индустриального парка «Руднево» вырастет в 3,3 раза

В соответствии со стратегией развития столичной промышленности, которую утвердил мэр Москвы Сергей Собянин, индустриальный парк «Руднево» планируется увеличить в 3,3 раза к 2030 году — до 175 га. Об этом сообщил заммэра города по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что, в соответствии с поручением Собянина, в городе продолжают формировать условия для роста высокотехнологичных производств в особой экономической зоне «Технополис Москва».

«К 2030 году мы расширим площадь индустриального парка „Руднево“ в 3,3 раза — до 175 га. Это позволит локализовать больше предприятий на территории столицы и увеличить выпуск инновационной продукции для нужд жителей города», — отметил Ликсутов.

«Руднево» является одной из самых больших площадок особой экономической зоны. Спустя пять лет площадь производственных и общественно-деловых пространств здесь превысит один миллион квадратных метров. Благодаря созданной инфраструктуре будет привлечено к локализации свыше 65 промпредприятий.

Ранее Сергей Собянин анонсировал стратегию развития промышленности города до 2030 года. Ключевая роль в ней отводится площадкам ОЭЗ «Технополис Москва». Как подчеркнул мэр, к 2030 году планируется существенно увеличить территорию ОЭЗ — до 600 га и 5,6 млн кв. м производственных мощностей. На предприятиях особой экономической зоны будут работать более 90 тыс. сотрудников.

Статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» предоставляет компаниям право на десятилетние льготы по налогам на имущество, землю и транспорт, а налог на прибыль для них снижен до 2% вместо стандартных 25%. Кроме того, резиденты освобождаются от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров и оборудования в рамках свободной таможенной зоны.