Ликсутов: на западе столицы построили новый спортивный объект

Для реализации проекта инвестор воспользовался поддержкой Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.

«В соответствии с распоряжением Сергея Собянина город предоставляет инвесторам, развивающим спортивную инфраструктуру столицы, льготные инвестиционные кредиты. Эта мера поддержки позволяет привлечь до 500 млн рублей под 3% годовых на срок до 3 лет. Например, такой инвестиционный кредит был получен для строительства спортивного комплекса с футбольными полями и теннисными кортами на улице Академика Анохина, при этом МФППиП взял на себя основную часть затрат на уплату процентов. Здание размещается в рамках отраслевой схемы, утвержденной Москомспортом. Это уже 12-й спортивный объект, который появился в городе и успешно функционирует благодаря помощи фонда», — уточнил Ликсутов.

В новом спортивном комплексе оборудовано 2 крытых футбольных поля, открытое футбольное поле, 4 крытых теннисных корта, зал для йоги и открытый корт для падел-тенниса.

«С июля прошлого года благодаря поддержке города для строительства некапитальных спортивных объектов инвесторы привлекли уже свыше 2 млрд рублей. Большая часть средств пойдет на создание физкультурно-оздоровительных комплексов с крытыми катками, а также появятся объекты для занятий теннисом и крытые футбольные площадки», — поделился министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Чтобы получить средства по льготной ставке, необходимо заключить кредитный договор, а затем обратиться в фонд. После одобрения заявки заключается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Далее, в зависимости от сроков списания процентов, на специально открытый под поддержку счет компании в банке, где заключен кредитный договор, перечисляется необходимая сумма.