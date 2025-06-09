Благодаря поддержке города на развитие спортивной инфраструктуры удалось привлечь свыше 2 млрд рублей. Городские меры позволяют предпринимателям снизить ставку по инвестиционному кредиту до 3% годовых, если средства направлены на строительство спортивных объектов. Об этом сообщил заммэра Москвы по транспорту и промышленности Максим Ликсутов.

Ликсутов: на создание спортобъектов при горподдержке привлекли 2 млрд рублей

Благодаря поддержке города на развитие спортивной инфраструктуры удалось привлечь свыше 2 млрд рублей. Городские меры позволяют предпринимателям снизить ставку по инвестиционному кредиту до 3% годовых, если средства направлены на строительство спортивных объектов. Об этом сообщил заммэра Москвы по транспорту и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина город активно помогает в реализации проектов, способствующих развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни.

«С июля 2024 года Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства помог инвесторам привлечь более 2 млрд рублей льготных кредитов для строительства 12 современных спортивных комплексов. Процентная ставка по таким кредитам составляет 3% годовых», — сказал Ликсутов.

Заемные средства по льготным условиям направляются на строительство футбольных манежей, крытых катков, теннисных кортов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальными залами и других спортивных сооружений. Согласно отраслевой схеме Москомспорта, в рамках программы к 2030 году в столице планируется ввести около 300 новых объектов для занятий спортом.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, городская поддержка дает инвесторам возможность получить до 500 млн рублей по сниженной ставке на срок до трех лет.

«В рамках этой программы уже построены восемь новых спортивных объектов. Еще четыре находятся в строительстве и проектировании. Например, на финальных этапах строительства находятся два физкультурно-оздоровительных комплекса с крытым катком в районах Можайский и Якиманка», — рассказал Гарбузов.

Для получения льготного финансирования необходимо оформить кредитный договор, после чего подать заявку в Фонд. После одобрения заключается соглашение о финансовой поддержке, которое предусматривает компенсацию части процентных расходов. Затем на специальный счет компании в банке-кредиторе перечисляются средства в зависимости от графика погашения процентов.