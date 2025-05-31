Ликсутов: Москва оснащает учебные заведения высокотехнологичным оборудованием

Потенциал индустриального сектора Москвы активно наращивается через сотрудничество с вузами, что позволяет предприятиям предлагать стажировки и практики для студентов, а это, в свою очередь, повышает их конкурентоспособность на рынке. На данный момент уже более 750 тысяч специалистов сформировали основу технологического развития российской столицы, об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Под руководством мэра Москвы Сергея Собянина город активно развивает сотрудничество промпредприятий и вузов, чтобы создавать оптимальные условия для практического обучения студентов. Партнерство между промышленностью и образованием позволяет выстроить эффективную систему подготовки высококвалифицированных кадров для различных отраслей и способствует укреплению позиций Москвы как технологического центра», — подчеркнул Ликсутов.

Студенты имеют возможность расширить свои практические навыки во время учебы. На сегодняшний день столичные промышленники успешно решают стратегические задачи в масштабах страны, обладая высоким уровнем компетенций.

«Столичные предприятия активно взаимодействуют с российскими вузами, предлагая студентам стажировки и производственные практики для получения профессионального опыта. Город со своей стороны поддерживает такие инициативы и реализует различные проекты по подготовке кадров для промышленности», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Например, компания «ТЕХНОРЭД» открыла лабораторию робототехники в ОЭЗ «Технополис Москва» для студентов университета имени Г. В. Плеханова, которая оснащена высокотехнологичным оборудованием, включая сварочную систему и установку для загрузки станка. Обучение в лаборатории проходят студенты разных направлений, связанных с промышленностью.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что столичные промышленные предприятия успешно сотрудничают с российскими вузами, используя эффективные методы практического обучения студентов.