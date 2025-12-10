Ликсутов: город проведет торги на строительство общественного комплекса в технополисе Москвы

Власти Москвы привлекут частные инвестиции для возведения научно-исследовательского комплекса площадью 65,7 тыс. кв. м на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». Инвестора определят по итогам открытого конкурса, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что по поручению Мэра Сергея Собянина мы уделяем повышенное внимание развитию промышленного потенциала столицы.

«Только в ОЭЗ „Технополис Москва“ к 2030 году площадь производственных и общественно-деловых пространств для высокотехнологичных предприятий города превысит 5,7 млн кв. м. Для инвесторов открыт прием заявок на участие в торгах за право строительства общественного комплекса для обеспечения научно-исследовательской деятельности площадью 65,7 тыс. кв. м», — отметил Ликсутов.

Победитель аукциона получит 100% долю в уставном капитале ООО «ТехноГород-1», которая в настоящее время принадлежит АО «ОЭЗ „Технополис Москва“. Новое здание планируется построить на улице Коломникова.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, особая экономическая зона «Технополис Москва» — это флагманский проект Правительства Москвы. Именно здесь создаются самые передовые производства города.

«Во многом это становится возможно благодаря существенным налоговым льготам: резиденты ОЭЗ на десять лет освобождаются от налога на имущество, землю и транспорт, платят всего 2% налога на прибыль вместо 25%, а также освобождены от таможенных пошлин и НДС при ввозе оборудования», — пояснил Гарбузов.

Объект станет частью архитектурного ансамбля на площадке «Печатники». Возводимые корпуса создают мультифункциональную среду, включающую пешеходно-выставочную галерею, панорамное остекление и современные офисные пространства, которые будут привлекать как жителей, так и предпринимателей.

Руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов рассказал, что право на участие в торгах имеет любое юридическое или физическое лицо, включая индивидуальных предпринимателей.

«Прием заявок на участие в торгах продлится до 17 декабря, а сами они состоятся 24 декабря. От кандидатов потребуются электронная подпись и регистрация на цифровой торговой площадке», — сказал Пуртов.

Сведения о лотах, которые город выставляет на торги, размещаются в разделе «Торги Москвы» на Инвестиционном портале. Там доступны фотографии, проектная документация, условия и форма реализации. Для участия необходима регистрация на онлайн-платформе «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Ссылка: https://investmoscow.ru/tenders/tender/19930086.

В ОЭЗ «Технополис Москва» продолжается активное развитие промышленной и офисно-лабораторной инфраструктуры. Ранее в столичной особой экономической зоне мэр столицы Сергей Собянин дал старт производству фотонных интегральных схем.