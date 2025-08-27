Ликсутов: число рабочих мест в индустриальном парке «Руднево» вырастет в 5 раз

К 2030 году в индустриальном парке «Руднево» будет функционировать более 90 компаний. В них появится 21 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

О том, как до 2030 года будут развивать индустриальный парк «Руднево», расскажут на форуме «Территория будущего. Москва 2030». Он проходит в Манеже.

По заданию мэра города Сергея Собянина в столице развивают инфраструктурный потенциал различных площадок особой экономической зоны «Технополис Москва». На интерактивном макете, показанном на форуме «Территория будущего. Москва 2030», люди в 2025 году могут узнать о планах развития индустриального парка «Руднево», подчеркнул Максим Ликсутов.

«В 2030 году здесь локализуют производство свыше 90 высокотехнологичных предприятий, на которых будет работать 21 тысяча высококвалифицированных специалистов. Увеличение количества компаний и рабочих мест в столичной особой экономической зоне позволяет постоянно наращивать количество выпускаемой продукции, которая работает на благо экономики города и страны», — сказал заммэра российской столицы.

На мероприятии «Та самая Москва» гостям покажут три интерактивных макета площадок ОЭЗ «Технополис Москва». Также им продемонстрируют высокотехнологичную продукцию предприятий столичной особой экономической зоны. На выставке можно увидеть достижения московской промышленности в области микроэлектроники, медтехники и оптики.

ОЭЗ «Технополис Москва» — территория со специальным налоговым режимом. Для тех, кто вкладывает средства в высокотехнологичный бизнес, работает крупный пакет преференций. Фирмы со статусом резидента ОЭЗ не платят имущественный, земельный, транспортный налог на протяжении 10 лет. Ставка налога на прибыль для них уменьшена в 12,5 раз — до 2%.