Ликсутов: 3 промышленных технопарка построили в 2024 году по городской программе

В столице по городской программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ) в прошлом году возвели 3 промышленных технопарка. На них будут работать свыше 2 тыс. человек, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«В соответствии с постановлением Сергея Собянина мы реализуем в столице программу стимулирования создания мест приложения труда и создаем промышленную, деловую и социальную инфраструктуру вблизи мест проживания москвичей. В 2024 году по программе МПТ ввели в эксплуатацию 3 промышленных технопарка, где создано свыше 2 тыс. новых рабочих мест для сотрудников производства», — сказал Ликсутов.

В ЗелАО готова первая очередь промтехнопарка «Алабушево», где локализовались предприятия, выпускающие ветеринарные препараты и медизделия, а также производители комплектующих для газовой и нефтяной отраслей. В первой очереди создали более 1,2 тыс. новых рабочих мест. Закончить вторую очередь и ввести объект в эксплуатацию планируют в 2026 году. Всего на производствах будут работать порядка 2,5 тыс. человек.

Также промтехнопарк на 600 рабочих мест возвели в Молжаниновском районе. Он имеет всю необходимую инженерную инфраструктуру для технологической деятельности и размещения производств — офисные блоки, испытательные стенды, помещения для лабораторий.

Третий промтехнопарк в Москве появился за счет двух мер поддержки города — масштабных инвестпроектов и программы стимулирования создания МПТ.

«Для строительства промтехнопарка „Крекшино“ в ТиНАО город предоставил инвестору земельный участок площадью 2,5 га и льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования земельного участка под строительство жилья в рамках программы МПТ. Сегодня в промышленном технопарке размещается современное швейное производство», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что за счет реализации данного проекта возникло 300 новых рабочих мест.

Программа стимулирования создания МПТ с 2020 года охватила почти все городские районы. Московское правительство заключило с инвесторами свыше 130 соглашений, предполагающих возведение 6 млн кв. м недвижимости — учреждений спорта, культуры и образования, торговых и офисных центров, логистических комплексов и промпредприятий. Всего на развитие города и создание МПТ привлекут более 2 трлн рублей, что позволит создать почти во всех отраслях городской экономики свыше 290 тыс. новых рабочих мест.

Отправить заявку на спецстатус застройщики могут на инвестпортале столицы.