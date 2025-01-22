Ликсутов: 11 спортивных объектов появятся в Москве при поддержке города

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства содействовал привлечению инвесторами свыше 1,5 млрд рублей льготных инвестиционных кредитов для строительства 11 современных спортивных комплексов, поделился заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Программу льготного инвесткредитования столица реализует с 2022 года. Она дает возможность промышленникам привлекать средства по эффективной процентной ставке и направлять их на собственное развитие.

«По поручению (мэра города — ред.) Сергея Собянина в прошлом году действие программы было расширено на инвесторов, возводящих в столице спортивные объекты. Так, при участии Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства с июля 2024-го застройщики смогли привлечь свыше 1,5 миллиарда рублей, которые были направлены на создание в городе 11 физкультурно-оздоровительных комплексов с крытыми катками, теннисными кортами и футбольными площадками», — прокомментировал Максим Ликсутов.

В декабре 2024 года в Южном Бутове при поддержке города открылся новый ЛК «Монтреал». Его площадь составляет 4 тыс. кв. м. Он включает ледовые арены, бросковую зону, залы хореографии и общей физической подготовки.

Еще 10 объектов общей площадью свыше 28 тыс. кв. м находится на этапе строительства. Среди них футбольные манежи, крытые катки и теннисные корты, бассейны, ФОКи со спортивными залами и другие объекты для занятий спортом и физической культурой.

«Благодаря мере поддержки застройщики могут получить до 500 млн рублей под три процента годовых на срок до трех лет. Ожидаем, что по программе до 2030 года в Москве будет создано в общей сложности 300 новых спортобъектов», — уточнил министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

Для получения средств по льготной ставке необходимо заключить кредитный договор, после чего обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. После одобрения заявки заключается договор финансовой поддержки для компенсации части затрат на уплату процентов по кредиту. Далее, в зависимости от сроков списания процентов, на счет компании в банке, где открыт кредит, перечисляется необходимая сумма. Вся информация доступна на сайте фонда.