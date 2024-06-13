Лидия Антонова проверила строительство образовательных учреждений Люберец

В рамках инспекции региональный координатор партийного проекта «Новая школа» Лидия Антонова посетила два строящихся объекта образования в Люберцах. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Депутат Мособлдумы фракции «Единая Россия» Лидия Антонова совместно с представителями администрации муниципалитета и партийным активом проинспектировала ход строительных работ дошкольного отделения гимназии № 5 и нового корпуса гимназии № 56 городского округа Люберцы.

«В Подмосковье продолжается строительство новых современных школ. Депутаты Мособлдумы вместе с жителями контролируют ход строительства. В ходе выездного совещания осмотрели ход строительных работ и обсудили темпы выполнения работ нового детского сада на 200 мест в поселке ВУГИ. Отмечу, что депутаты от партии на постоянной основе проверяют строительство новых социально важных учреждений в рамках реализации партийного проекта „Новая школа“ и контроля за исполнением программы наказов избирателей „Подмосковье — территория перемен“, сформированной на основе Народной программы партии», — рассказала Лидия Антонова.

Также партийцы посетили и строительство нового корпуса гимназии № 56.

«Строительство новой школы в поселке Красково выходит на финишную прямую. Планируется, что уже 1 сентября 2024 года новый современный корпус гимназии № 56 распахнет свои двери для 1100 учеников.

Планировочное решение школы позволяет разграничить потоки учащихся по возрастному принципу. В блоке начальной школы расположены классы на 400 мест, в том числе творческие мастерские, библиотека, физкультурный зал, медицинский кабинет, комнаты для работы групп продленного дня. В блоке старшей школы на 700 мест разместились основные и специальные кабинеты, лаборатории, библиотечно-информационный центр, актовый зал, многофункциональный спортивный зал, столовая с пищеблоком», — добавила Лидия Антонова.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия»

Депутат отметила, что на прилегающей территории будет стадион, который будет открыт для всех жителей микрорайона, а также детские игровые и спортивные площадки.

Ранее глава городского округа Люберцы, секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Волков проверил капитальный ремонт корпуса гимназии № 18 на улице Чехова в поселке Томилино. Он также подчеркнул, что перед строителями стоит задача сдать объект в срок, чтобы 1 сентября здесь прозвенел звонок для учеников гимназии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.