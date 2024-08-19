Лидия Антонова проверила ход ремонта в музыкальной школе Люберец

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Лидия Антонова совместно с муниципальными депутатами и представителями администрации проверили ход ремонта в детской музыкальной школе № 2 городского округа Люберцы в рамках партийного проекта «Культура малой Родины»



«В ходе мониторинга ремонта оценили качество проводимых работ на первом этаже здания школы. Завершена покраска стен, выполнено художественное оформление, осуществляется замена напольного покрытия. В ближайшее время планируется установить новые двери и обустроить входную группу. Все ремонтные работы в ДМШ № 2 будут завершены до начала нового учебного года», — сказала Лидия Антонова.



Парламентарий отметила, что школа заметно преобразилась. Созданы ещё более комфортные условия для развития творческого потенциала юных талантов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.