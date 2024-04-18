Лидия Антонова оценила уровень готовности работ по реконструкции стадиона в Люберцах

Депутат МособлдумыЛидия Антонова провела мониторинг стадиона «Торпедо» в рамках партийного проекта «Детский спорт», где, согласно установленному графику, выполняется модернизация. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Она отметила, что работы по обновлению стадиона проходят в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» при поддержке губернатора региона Андрея Воробьева. Также объект включен в Народную программу «Единой России».

«Стадион „Торпедо“ — центральный спортивный объект округа и знаковое место для люберчан. Он был построен в 1965 году. В разные годы на „Торпедо“ проводились матчи Первенства страны, чемпионаты Московской области. Проектом предусмотрено обустройство футбольного поля с искусственным газоном и подогревом, установка многофункциональных спортивных площадок, устройство легкоатлетических дорожек и возведение современных трибун. На стадионе также планируется строительство ФОКа с универсальным спортивным и тренажерным залами», — рассказала Лидия Антонова.

По ее словам, депутаты «Единой России» уделяют особое внимание объектам социальной инфраструктуры.

«Со своей стороны мы предпринимаем все усилия, чтобы объекты, которые так ждут наши жители, были выполнены в срок и хорошего качества», — подчеркнула депутат.



После окончания всех работ, «Торпедо» станет современным спортивным кластером с общественным пространством, удобными трибунами, автомобильными стоянками. Полностью работы планируются к завершению в 2025 году.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.