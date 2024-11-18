Личный прием жителей прошел в министерстве строительного комплекса Подмосковья

18 ноября первый заместитель министра строительного комплекса Московской области Константин Лапин провел прием граждан в приемной правительства региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В ходе приема граждане задавали вопросы, касающиеся переселения из аварийного жилья, а также строительства образовательных учреждений в жилых микрорайонах. Представители ведомства рассмотрели обращения жителей из четырех городских округов: Королев, Лосино-Петровский, Ступино, Щелково.

Татьяна Закурдаева из городского округа Лосино-Петровский проживает в поселке Свердловский. Здесь в 2026 году сдадут школу в жилом комплексе «Лукино-Варино». В настоящий момент — выполнены инженерные изыскания по строительству новой школы, заключен договор с Мособлэкспертизой на проведение экспертизы проектной документации. Ее результат получат в I квартале 2025 года, после чего приступят к строительству образовательного учреждения. Здание школы будет иметь 3 этажа, а вместимость — 1 100 учеников.

Завершение строительства еще одной школы на 1 100 учеников в городском округе Королев, на улице Ленина, д. 18а планируется в ближайшее время включить в госпрограмму и профинансировать из бюджета. Татьяна Шаталова была проинформирована о том, что строительство школы на территории ЖК «Золотые ворота», предусматривалось за счет средств ООО «РУСИНВЕСТ», однако, в настоящее время застройщик признан банкротом, в отношении него открыто конкурсное производство. Строительство образовательного учреждения будет завершено до 2028 года по областной госпрограмме.

В ходе приема каждый заявитель получил разъяснения, ответственным лицам были даны поручения. Их исполнение находится на особом контроле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность оперативной реакции на обращения жителей.

«Наша задача — оперативно отрабатывать жалобы, реагировать на то, что беспокоит людей», — отметил глава региона.