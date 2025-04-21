Личный прием жителей прошел в министерстве строительного комплекса Подмосковья

21 апреля представители министерства строительного комплекса Московской области провели личный прием граждан. В мероприятии участвовали первый заместитель министра стройкомплекса Никита Никулин, сотрудники профильных управлений ведомства. Общение происходило в очном формате. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На личный прием обратились жители двух городских округов: Сергиево-Посадский и Щелково. В ходе приема граждане задавали вопросы, касающиеся переселения из аварийного жилья, сроков реализации новой программы переселения домов, признанных аварийными после 2017 года.

Так, на прием обратилась жительница города Щелково Галина Хованская. Многоквартирный дом, расположенный на улице Кооперативной, в котором Галина является нанимателем трехкомнатной квартиры, признан аварийным и подлежащим сносу.

Дом включен в программу расселения со сроком исполнения — IV квартал 2026 года. Расселение данного дома изначально планировалось в рамках инвестиционного контракта, однако, в связи с признанием застройщика банкротом выполнение обязательств оказалось невозможным.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность оперативной реакции на обращения жителей.

«Наша задача — оперативно отрабатывать жалобы, реагировать на то, что беспокоит людей», — отметил глава региона.