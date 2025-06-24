Льготная программа помогает молодым семьям купить жилье в Подмосковье

сегодня в 13:31

В Подмосковье действует льготная программа приобретения жилья — «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище». В 2024 году 271 молодая семья уже смогла улучшить жилищные условия, сообщает министерство жилищной политики Московской области.

Цель:

Оказание господдержки молодым семьям в улучшении жилищных условий путем предоставления социальных выплат.

Кто может принять участие?

— молодые семьи РФ, не имеющие детей или имеющие от одного и более детей;

— молодые семьи РФ, имеющие от одного и более детей, где один из супругов не является гражданином РФ;

— неполные многодетные семьи, состоящие из одного молодого родителя гражданина РФ и одного и более детей.

Условия участия:

— возраст каждого из супругов или одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет;

— признание молодой семьи нуждающейся в жилищных помещениях

— семья имеет место жительства в Московской области;

— наличие у семьи доходов либо денежных средства, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

— наличие согласия совершеннолетних членов молодой семьи на обработку персональных данных.

Размер выплаты:

— не менее 30% расчетной стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей;

— не менее 35% расчетной стоимости жилья для молодых семей имеющих одного ребенка и более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного родителя и одного ребенка и более.

Для чего используется выплата?

Для оплаты:

— цены договора купли-продажи жилого помещения;

— цены договора строительного подряда на создание объекта индивидуального жилищного строительства;

— первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного или жилищного займа;

— цены договора участия в долевом строительстве при условии внесения соответствующих средств на счет эксроу.

— для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения эконом-класса на первичном рынке жилья;

— для осуществления последнего платежа в счет уплаты первого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность;

— для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по ипотечным жилищным кредитам (если на момент заключения ипотечного кредитного договора семья была признана нуждающейся в жилых помещениях).

Перечень документов для участия:

Заявление;

— копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;

— выписка из домовой книги и копия финансового лицевого счета;

— копия свидетельства о заключении брака (при наличии);

— согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку персональных данных;

— решение, подтверждающее признание молодой семьи нуждающейся, выданное органом местного самоуправления, осуществляющим принятие на учет;

— решение органа местного самоуправления о признании молодой семьи, имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Этапы реализации:

— молодая семья обращается в уполномоченный орган местного самоуправления или в МФЦ по месту жительства одного из супругов; Молодая семья может подать заявление через личный кабинет на портале РПГУ.

— уполномоченный орган принимает решение о включении молодой семьи в число участников подпрограммы;

— министерство жилищной политики составляет списки семей, претендующих на выплату в текущем году;

— молодая семья получает свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства;

— семья приносит свидетельство в банк, где на ее имя открывается счет для зачисления выплаты;

— в течение 7 месяцев нужно предоставить в банк документы, подтверждающие факт покупки.

В Подмосковье реализуется несколько проектов по строительству и капитальному ремонту объектов образования и здравоохранения. В их число входит президентская программа.

«Это первичное звено. Это все, что мы строим там, где есть необходимость. Нам крайне важно, чтобы каждая территория, каждый глава и команда были вовлечены во все, что происходит и в этой связи на территории муниципалитетов», — сказал Воробьев.