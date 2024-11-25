Летом 2025 года в России может стартовать программа новой льготной ипотеки

Ипотека под 12% для некоторых категорий граждан может стартовать в 2025 г

В летний период 2025 года в России может стартовать программа льготной ипотеки для работников сферы образования, медицины и других госслужащих с фиксированной ставкой 12%. Об этом рассказала сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова, уточнив, что проект находится на стадии обсуждения, и разницу с ключевой ставкой планируют компенсировать из бюджета, сообщает Газета.ru .

Программа будет действовать в экспериментальном режиме до 2027 года, после чего правительство примет решение о ее продолжении. Кроме того, не ранее первой половины следующего года могут быть внедрены новые ипотечные программы, ориентированные на приоритетные отрасли, такие как космическая и оборонная.

Возможен также пересмотр программы «Сельская ипотека», чтобы ограничить покупку жилья вблизи крупных городов.

С января 2025 года вступит в силу новый стандарт защиты прав ипотечных заемщиков, который предполагает использование эскроу-счетов и запрет на получение вознаграждений от застройщиков за снижение ставок по кредитам. Это должно помочь избежать завышения цен на жилье.

В то же время, регулятор сможет вводить ограничения по ипотечным займам для защиты банков от недобросовестных заемщиков. Напомним, что льготная ипотека под 8% была отменена с 1 июля 2024 года, и сейчас действуют другие программы с различными условиями.