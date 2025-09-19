сегодня в 18:31

Лесопарковую зону в Орехово-Зуевском округе планируют благоустроить в 2026 г

В 2026 году планируется завершить благоустройство лесопарковой зоны в Орехово-Зуевском округе, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета Орехово-Зуевского городского округа Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по благоустройству лесопарковой зоны в Орехово-Зуевском городском округе», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по благоустройству лесопарковой зоны по адресу: Московская область, Орехово-Зуевский городской округ, г. Орехово-Зуево, вблизи ул. Парковская (2 этап)».

Планируется в рамках проведения закупки благоустроить участок площадью 60 га.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.