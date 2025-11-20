Ледяной каток планируют создать в округе Власиха

Новый каток планируется возвести во Власихе, вблизи улиц Цветной бульвар и Спортивная в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Власиха.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по созданию сезонного ледяного катка в городском округе Власиха», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по созданию сезонного ледяного катка на территории: Московская область, городской округ Власиха, п. Власиха, вблизи ул. Цветной бульвар и ул. Спортивная».

Планируется в рамках проведения закупки создать каток площадью 11 95,48 кв. м.

Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.