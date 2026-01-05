Лариса Долина не передаст Лурье квартиру 5 января

Народная артистка РФ Лариса не передаст в понедельник свою бывшую квартиру новой хозяйке Полине Лурье, сообщает ТАСС .

«Сегодня, 5 января, передачи точно не будет. Ориентировочно, это произойдет 9 января, но это не точно. Сейчас Лурье с Долиной договариваются на этот счет», — сказала адвокат новой собственницы жилья Светлана Свириденко.

Она подчеркнула, что исполнительница хита «Погода в доме» перенесла дату передачи квартиры на 9 января. Но при этом вновь может ее перенести.

Свириденко добавила, что в настоящее время Полина Лурье, которая просила певицу передать ключи до 30 декабря, договаривается с Долиной о новой дате.

Верховный суд РФ 16 декабря признал Полину Лурье владелицей квартиры в Хамовниках. Девушка приобрела ее у Долиной летом 2024 года. Сумма сделки составила 112 млн рублей.

Прошлые решения судов, которые оставляли имущество в собственности у артистки, говорившей, что была под влиянием аферистов в период сделки, оказались отменены. 25 декабря Мосгорсуд вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках. Решение вступило в силу незамедлительно.

