Лариса Долина может вновь лишиться еще двух квартир

Народная артистка России Лариса Долина вновь оказалась под угрозой утраты недвижимости. На этот раз причина — не мошенники, а решения, принятые в Европе. Певица оказалась среди тех, против кого Евросоюз решил ввести ограничения. В рамках 15-го пакета санкций у Долиной есть риск лишиться всех ее зарубежных активов в Юрмале. Их стоимость оценивается в 95 миллионов рублей, сообщает «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

У артистки в собственности находятся квартиры с двумя и четырьмя комнатами, стоимость которых составляет 30,4 миллиона и 66 миллионов рублей соответственно. Интересно, что ранее мошенники уже пытались завладеть этой недвижимостью. Некоторые лица проявляли активный интерес к покупке имущества Долиной. Есть вероятность, что это те же злоумышленники, что отобрали жилье у певицы в Москве.

Долина потеряла свыше 100 миллионов рублей при продаже роскошных апартаментов в Хамовниках. После завершения сделки средства певица перевела на «безопасный» счет. Мошенники убедили ее, что таким образом квартира останется в ее распоряжении. Однако вскоре после этого новые владельцы пришли в жилой комплекс и потребовали освободить помещение. Успешно оспорить сделку в суде не удалось.

Сегодня, 16 декабря, лидеры стран Евросоюза одобрили новый пакет санкций против России. Эти меры направлены на «ограничения возможностей России» в проведении военных действий на Украине.

Согласно заявлению, ограничения касаются 54 физических и 30 юридических лиц, которые, как утверждается, участвуют в действиях, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.