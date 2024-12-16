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Лариса Долина может потерять квартиры в Юрмале из-за санкций ЕС

Певица Лариса Долина может лишиться элитных квартир в латвийской Юрмале. Это связано с тем, что звезда попала в санкционный список ЕС, сообщает SHOT .

Недвижимость исполнительницы находится в ЖК «Янтарная резиденция», который расположен в элитном районе Дзинтари на побережье Рижского залива. Певица купила жилье в конце 2011 года, после рождения внучки.

У певицы в собственности есть двухкомнатная и четырехкомнатная квартиры. Они стоят примерно 30,4 млн руб. и 66 млн руб. соответственно.

Из-за санкций ЕС Долина не может попасть на территорию Юрмалы. Недавно ее латвийской недвижимостью пытались завладеть мошенники. Неизвестные активно интересовались зарубежными квартирами артистки, пытаясь их приобрести.

Ранее из-за мошенников исполнительница потеряла квартиру в столице. Она передала злоумышленникам деньги от сделки и свои сбережения.