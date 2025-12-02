Квартиры в доме «Базаева 11» от ГК «Садовое кольцо» можно приобрести по семейной ипотеке без первоначального взноса

Группа компаний «Садовое кольцо» представила специальное предложение — в уютном доме в Шаховской Московской области можно приобрести жилье на выгодных условиях для семей. Покупка квартир стала доступна по семейной ипотеке с без первоначального взноса, сообщила пресс-служба ГК «Садовое кольцо».

Данная акция дает возможность молодым семьям стать владельцами собственной квартиры без значительных первоначальных вложений. В доме «Базаева 11» доступны студии, а также квартиры разных размеров: с одной, двумя или тремя спальнями. Планировки отличаются увеличенной кухней-гостиной, изолированными мастер-спальнями и возможностью размещения двух санузлов. Также в продаже будут лоты с террасами, одним или двумя балконами.

Рядом с домом обустроена детская игровая зона с песочницами, лазательными комплексами и площадками для подвижных игр. Для тех, кто ведет активный образ жизни, предусмотрена спортивная площадка, оборудованная теннисным столом, турниками, тренажерами и гимнастическими снарядами.

Местоположение ЖК «Базаева 11» обеспечивает удобную инфраструктуру и хорошую транспортную связность: железнодорожная станция Шаховская находится в 11 минутах пешком, а путь до МКАД на машине по Новорижскому шоссе занимает примерно 1,5 часа. В шаговой доступности от комплекса расположены детские сады и школы, школа искусств, дворец торжеств и современный теннисный центр.

Для получения детальной информации обращайтесь по телефону +7 495 487-94-97.