Квартиры, парковки и рабочие места: в Солнцеве появится новый жилой квартал

В столичном районе Солнцево появится новый жилой квартал в рамках программы реновации. Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов отметил, что стоимость проекта оценивается в 5 млрд рублей. По его словам, он обеспечит жильем 700 человек и создаст 4 тыс. рабочих мест, сообщает «Царьград» .

Инициатива станет частью редевелопмента участка площадью 0,77 га и третьим проектом комплексного развития в Солнцеве. В рамках программы планируется возведение более 227 тыс. кв. м недвижимости, а также создание около 4 тыс. новых рабочих мест.

Реорганизуемый участок находится на улице Щорса, недалеко от станции метро «Солнцево». Здесь планируется возвести более 30 тыс. кв. м жилой застройки и оборудовать подземную парковку на 146 машино-мест.

Общая площадь жилых помещений составит порядка 19,5 тыс. кв. м, что позволит обеспечить новыми квартирами около 700 жителей.

Московская программа реновации, стартовавшая в 2017 году, преследует цель переселить около 1 млн человек из устаревших пятиэтажек в современные квартиры, строительство которых финансируется из городского бюджета. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин представил данные о ходе реализации этой программы в Восточном административном округе.